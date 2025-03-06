Мосийчук: Трамп посадил Зеленского на цепь и начал дрессировать
Своим скандалом в Белом доме Владимир Зеленской добился только того, что условия стали ещё менее выгодными для Украины.
Об этом на канале «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заявление Трампа по Украине, которое длилось всего там три с хвостиком минуты, четко показало, что Америка не вращается вокруг Украины. Это четкое понимание того, что он укротил Зеленского, он дал понять конгрессменам, что будет подписано соглашение о мире и будет подписано соглашение о полезных ископаемых. Притом после выступления Трамп сказал, что мы его пересмотрим и сделаем его еще лучше.
Расшифровываю для зрителей. Дебошем в Овальном кабинете Зеленский добился одного – что сделка по полезным ископаемым будет еще более выгодна для Соединенных Штатов и менее выгодна для Украины. Это всё, чего добился Зеленский этим дебошем. Если не считать того, что его назвали гнидой, обузой», – сказал Мосийчук.
«Зеленского посадили на цепь и начали дрессировать. Как? Сказали, что вот 14 украденных миллиардов, по которым у нас есть документы.
И Трамп может выступить и рассказать, как во время войны оружие, бабки выводились, недвижимость покупалась, ну и так далее. Тогда зелёный понос на Банковой напал в два раза сильнее. И в определенный момент дрессировщик подал соломинку спасения, и подсказал, как написать дипломатическим языком извинения», – добавил националист.
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