Молдова закроет Русский дом в Кишиневе: последние конвульсии правящей команды

Новый дипломатический скандал между Москвой и Кишиневом: МИД РМ заявил о выходе в одностороннем порядке из молдавско-российского Соглашения о создании и функционировании культурных центров и намерении закрыть Российский центр науки и культуры в Молдове, который активно работает с 2009 года.

Поводом для принятия решения стало падение двух беспилотников на юге страны. Кишинев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства – российского посла Олега Озерова вызвали в МИД, где и сообщили о мерах, принимаемых «в ответ на вызовы».

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Российская сторона считает, что официальный Кишинев продолжает повышать градус напряженности и разрушать традиционные связи с Россией.

«Такой циничный шаг свидетельствует о безразличии действующих элит к интересам и потребностям большого количества молдавских граждан. В том числе и молодого поколения, стремящегося к изучению русского языка, культуры и истории вопреки насаждаемой русофобии», – говорится в заявлении посольства.

Интересно, что Соглашение о создании и функционировании культурных центров заканчивается в 2026 году. По статье 17 этого документа, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода о намерении прекратить его действие. Российская сторона заявила, что на текущий момент подобного обращения не получала.

Событие вызвало широкий отклик в Молдове. Общественность собирается 15 февраля провести в Кишиневе акцию протеста против закрытия востребованного культурного центра и русофобской политики властей страны – на митинг призывают всех граждан, все здоровые силы.

«ПолитНавигатор» спросил экспертов, что может скрываться за решением о закрытии Русского дома в Кишиневе и почему власти РМ приняли его именно сейчас.

Александр Кориненко, политолог:

«Официальный Кишинев давно хотел закрыть Российский центр науки и культуры и искал для этого повод. Русский дом был центром притяжения тех людей, которые говорят на русском языке, там проводились бесплатные курсы для детей, студентам помогали с поступлением в престижные российские вузы. Более того, культурный центр курировал этих студентов до окончания их учебы и решал возникающие технические моменты, например, с общежитием. Я считаю, что этот враждебный шаг Кишинева – еще более болезненный для наших двусторонних отношений, чем высылка российских дипломатов, так как высылка касалась в большей степени политических отношений, а закрытие РЦНК обернется бедой для простых людей: русских писателей Молдовы, ребят, которые поступили в российские вузы или уже учатся там, тех, кто посещал бесплатные курсы в Центре, для всех, кто говорит в Молдове на русском языке. Уверен, что одна из причин этого шага – телефонный разговор Путина и Трампа и понимание Европой и Киевом того факта, что, скорей всего, Москва и Вашингтон будут договариваться по украинскому вопросу без них. В Европе формируется антитрамповский фронт во главе с Урсулой фон дер Ляйен, и молдавское руководство в этой борьбе поддержит Брюссель и Киев. Закрытие РЦНК также является действием, которое показывает лояльность Брюсселю в такой тяжелый для ЕС момент».

Анатолий Дирун, политолог:

«Закрытие центра Россотрудничества в Кишиневе, на наш взгляд, – политически опрометчивое решение. С одной стороны, оно логически вписывается в проводимую действующим руководством Молдовы антироссийскую политику, но с точки зрения текущего момента время выбрано молдавским руководством крайне неудачное. Возможно, власти страны думают, что они смогут сделать из Молдовы осажденную крепость и остаться вне глобальных процессов в области безопасности, которые идут сейчас в мире, – прежде всего изменение формата взаимоотношений между Россией и США вокруг ключевого украинского вопроса. Но Молдова – маленькая страна, и у нее не получится оставаться в стороне от процессов в контексте урегулирования ситуации на Украине. Это объективная реальность. Да и ни у кого не получится – ни у Евросоюза, ни у Великобритании. Другой вопрос – какова будет сила сопротивления у другой стороны в отстаивании своей позиции. Но с точки зрения политического планирования такое решение может стоить Молдове достаточно дорого. Можно предположить – как рабочая гипотеза, – что если в этих условиях молдавское руководство пошло на закрытие Россотрудничества, то, возможно, далее мы увидим и закрытие последнего оплота российской пропаганды в Молдове – местного отделения российского агентства «Спутник». Если следовать логике, то должно быть какое-то продолжение, какие-то новые шаги. Эти действия, конечно, не добавят доброты, конструктивности и понимания в отношения Москвы и Кишинева. Если посмотреть на это событие в контексте подготовки к молдавским парламентским выборам, то можно отметить, что такие действия власть предпринимает в контексте технологии раскола общества: раскол необходим, чтобы мобилизовать своих сторонников, чтобы показать, кто есть главный враг. Но тренд на раскол уходит, он уже неэффективен. Решение о закрытии культурного центра – политически ожидаемо, но в рамках текущей ситуации оно запоздалое. Сейчас для Молдовы, для правящей партии оно ничего не дает – даже с учетом того факта, что штат сотрудников российского посольства фактически сведен к минимуму».

Игорь Шорников, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития: