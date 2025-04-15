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В начале СВО Молдова была готова к входу российских войск в Кишинев.

Об этом молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, тогда был риск, что если бы они прорвали фронт в Одессу, они были бы в Молдове уже. В том числе, в Кишиневе. Российская империя мыслит концентрично. Был бы санитарный кордон. Мы, балтийские страны были бы, как говорится, back to USSR», – рассуждал Речан.

Боеспособность молдавской армии он оценил невысоко.