Молдавская румыно-фашистская клика готовилась бежать из Кишинёва в начале СВО

Елена Острякова.  
15.04.2025 23:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 69
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В начале СВО Молдова была готова к входу российских войск в Кишинев.

Об этом молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в интервью признанному в РФ экстремистом и террористом киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале СВО Молдова была готова к входу российских войск в Кишинев. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Естественно, тогда был риск, что если бы они прорвали фронт в Одессу, они были бы в Молдове уже. В том числе, в Кишиневе. Российская империя мыслит концентрично. Был бы санитарный кордон. Мы, балтийские страны были бы, как говорится, back to USSR», – рассуждал Речан.

Боеспособность молдавской армии он оценил невысоко.

«Я скажу честно, Молдова продержалась бы где-то 72 часа», – сказал Речан.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить