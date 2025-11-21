Могилизированный подорвал ТЦКшников и себя в одесском военкомате

21.11.2025 19:40
  Одесса
В одесском военкомате (ТЦК) что-то взорвалось. Люди, конечно, обрадовались — подумали, это результат сегодняшней дроновой атаки на город. Но нет — взрывателем оказался обычный могилизированный прохожий.

По информации полиции, один человек погиб, один — ранен.

На месте работают экстренные службы.

Подробностей нет.

В самом военкомате оказались красноречивее:

«Во время общения военнослужащих с гражданином произошел взрыв неизвестного предмета, находившегося в его личных вещах.

К сожалению, в результате детонации гражданин погиб на месте происшествия. Также ранения получил военнослужащий ТЦК. Ему оперативно оказана медицинская помощь, он госпитализирован».

Также могилизаторы попросили общественность и медийщиков «воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных выводов компетентных органов» (органы молчат).

Но они не воздержались.

По данным одесских телеграм-каналов, мужчину незадолго до взрыва обыденно похитили на улице, «для уточнения данных» затащили в военкомат, там попросили вывернуть карманы — он и вывернул… Достал из кармана гранату и выдернул чеку — бам!!! А то, понимаешь, «неизвестный предмет», «детонация»…

Также пишут, что ранения получил не один, а пятеро тэцэкашников. У одного — состояние критическое (о масштабах разрушений в военкомате пока неизвестно).

Кроме того, есть сведения, что смертнику 42 года, и он неоднократно судим (впрочем, такую инфу могут вбрасывать сами людоловы, чтобы как-то обелить случившееся). В любом случае, это вам не бессловесных скрипачей с ботанами пачками могилизировать. Смелый мужик. Был.

Кстати, взорвавшийся военкомат носит название Суворовский (Ганул в гробу переворачивается). Скорее переименовывайте — зачем великому полководцу такое позорище.

