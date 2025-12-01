«Мне уже пообещали 3 миллиарда!» – Тихановская задумала свергнуть Лукашенко, пока Россия отвлечена на Украину
Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская считает, что предоставление Украине средств ЕС было бы «идеальным сценарием» для Белоруссии.
Об этом она заявила в интервью «Дойче Велли» (признано в РФ иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Идеальный сценарий – это Украина получает всю необходимую помощь, чтобы в этой войне обрести справедливый мир. В этот момент Россия сконцентрирована на своих проблемах и не оказывает ни экономической, ни политической поддержки Лукашенко. Мы параллельно работаем над расколом элит, предлагая национальный диалог номенклатуре. Происходит диалог между обществом и режимом. Я сейчас не говорю про Лукашенко. Это потерянный кейс. Мы уже его не учитываем. И мы вместе всей нацией работаем над демократизацией», – сказала Тихановская.
Она считает, что, хотя она и президент Белоруссии Александр Лукашенко не смогут участвовать в переговорах по Украине, но «белорусский голос должен быть там слышен».
Что имеется в виду, Тихановская не пояснила, но похвасталась: ЕС пообещал ей 3 млрд евро на первое время, когда она придет к власти.
