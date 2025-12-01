«Мне уже пообещали 3 миллиарда!» – Тихановская задумала свергнуть Лукашенко, пока Россия отвлечена на Украину

Елена Острякова.  
01.12.2025 13:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2215
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская считает,  что предоставление Украине средств ЕС было бы «идеальным сценарием» для Белоруссии.

Об этом она заявила в интервью «Дойче Велли» (признано в РФ иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идеальный сценарий – это Украина получает всю необходимую помощь, чтобы в этой войне обрести справедливый мир. В этот момент Россия сконцентрирована на своих проблемах и не оказывает ни экономической, ни политической поддержки Лукашенко. Мы параллельно работаем над расколом элит, предлагая национальный диалог номенклатуре. Происходит диалог между обществом и режимом. Я сейчас не говорю про Лукашенко. Это потерянный кейс. Мы уже его не учитываем. И мы вместе всей нацией работаем над демократизацией», – сказала Тихановская.

Она считает, что, хотя она и президент Белоруссии Александр Лукашенко не смогут участвовать в переговорах по Украине, но «белорусский голос должен быть там слышен».

Что имеется в виду, Тихановская не пояснила, но похвасталась: ЕС пообещал ей 3 млрд евро на первое время, когда она придет к власти.

