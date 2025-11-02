«Мировая космическая отрасль будет аплодировать» – экономист Делягин рассказал, как уничтожить «Старлинк»

Елена Острякова.  
02.11.2025 20:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2521
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия сможет уничтожить группировку спутников «Старлинк» американского бизнесмена Илона Маска, если запустит на соответстсвующую орбиту космический мусор.

Об этом депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» экономист Михаил Делягин заявил изданию «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ребят, а почему бы нам не позвонить товарищу Маску и не сказать: отключите, пожалуйста «Старлинк» над территорией Украины, которую мы не признаем, а то мы вывалим пол КАМАЗа щебня на орбиту, и вашего «Старлинка» не будет», – сказал Делягин.

Он уверяет, что другие космические державы не осудят Россию за такую диверсию.

«На самом деле, мировое космическое сообщество Маска ненавидит люто, потому что основная проблема спутников – это космический мусор. Когда спутник перестает работать, это просто кусок металла, который создает угрозу на орбите. А спутники Маска короткоживущие и очень долго после выведения из строя болтаются и не сгорают.

Это реальная проблема для всех, потому что его очень сложно учесть при любом запуске. Если мы высыпем пол-КАМАЗа щебня на орбиту, мы не сильно затрудним мировые космические исследования. И все дружно позлорадствуют», – уверен Делягин.

Метки: ,

Все новости за сегодня



