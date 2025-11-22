Мирный план Трампа: у власти в Киеве останется банда жидобандеровцев

Максим Столяров.  
22.11.2025 13:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 954
 
Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Политика, Украина


Никакой «мирный план Трампа» не заставит Зеленского и его подельников отказаться от власти.

Об этом на канале «Рой-тв» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы, публицист Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нынешняя киевская власть будет брыкаться от мирного плана. Потому что даже если Зеленскому лично, и его жене, которая тоже заворовалась, будет гарантирован золотой аэродром, то остались десятки и сотни людей, которые воровали как не в себя. К ним предъявят претензии все.

И дай ещё Бог, если добрый Кремль. А ты представь себе вышедшего на свободу Коломойского, который никогда никому ничего не прощал, и ловит кайф от того, чтобы мучительно мстить», – сказал Вершинин.

«А что, только один Коломойский обижен? Разве Аваков вернётся без желания отомстить? Десятки и сотни олигархов и бизнесменов разве простят беспредел?

Поэтому нынешней власти надо удерживать свою власть. И поэтому они будут брыкаться против того, чтобы замениться. И поэтому выборы через 100 дней [по плану Трампа] будут подтасованы. И даже если Америке не захочется – есть британцы, Брюссель.
Так что на этих выборах останется Зеленский, даже если против него проголосует 90% населения», – подытожил он.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить