Никакой «мирный план Трампа» не заставит Зеленского и его подельников отказаться от власти.

Об этом на канале «Рой-тв» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы, публицист Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нынешняя киевская власть будет брыкаться от мирного плана. Потому что даже если Зеленскому лично, и его жене, которая тоже заворовалась, будет гарантирован золотой аэродром, то остались десятки и сотни людей, которые воровали как не в себя. К ним предъявят претензии все.

И дай ещё Бог, если добрый Кремль. А ты представь себе вышедшего на свободу Коломойского, который никогда никому ничего не прощал, и ловит кайф от того, чтобы мучительно мстить», – сказал Вершинин.