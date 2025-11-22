Мирный план Трампа: у власти в Киеве останется банда жидобандеровцев
Никакой «мирный план Трампа» не заставит Зеленского и его подельников отказаться от власти.
Об этом на канале «Рой-тв» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы, публицист Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нынешняя киевская власть будет брыкаться от мирного плана. Потому что даже если Зеленскому лично, и его жене, которая тоже заворовалась, будет гарантирован золотой аэродром, то остались десятки и сотни людей, которые воровали как не в себя. К ним предъявят претензии все.
И дай ещё Бог, если добрый Кремль. А ты представь себе вышедшего на свободу Коломойского, который никогда никому ничего не прощал, и ловит кайф от того, чтобы мучительно мстить», – сказал Вершинин.
«А что, только один Коломойский обижен? Разве Аваков вернётся без желания отомстить? Десятки и сотни олигархов и бизнесменов разве простят беспредел?
Поэтому нынешней власти надо удерживать свою власть. И поэтому они будут брыкаться против того, чтобы замениться. И поэтому выборы через 100 дней [по плану Трампа] будут подтасованы. И даже если Америке не захочется – есть британцы, Брюссель.
Так что на этих выборах останется Зеленский, даже если против него проголосует 90% населения», – подытожил он.
