Минск уже договорился с трамповцами о возвращении американского посла в Белоруссию

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Американский посол в ближайшее время вернется в Белоруссию.

Об этом белорусский политик-коммунист Юрий Воскресенский заявил в эфире телеканала СТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем вести переговоры с американцами, и уже ведем. Они уже на финальной стадии. Венцом этих переговоров будет возвращение американского посла в Беларусь», – сказал Воскресенский.

Дипломатические отношения Белоруссии и США разладились еще в 2008 году. Тогда Минск отозвал своего посла в Америке после того, как Вашингтон ввел против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. При этом главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.

Надежда на оттепель появилась во время первого президентского срока Дональда Трампа и накануне Беломайдана. В 2020 году послом была назначена Джули Фишер, ранее работавшая в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве при президенте Ющенко.

Поскольку «оранжевая революция» в Минске не прошла, американская дипломатка приехала в Вильнюс, где встречалась с самопровозглашенной «президенткой Беларуси» Светланой Тихановской. После этого МИД Белоруссии отказался выдавать ей визу. Два преемника Фишер Рубен Аратюнян и Петер Кауфман также сидели в Литве. О них мало что известно.