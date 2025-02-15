Мерц фыркнул на Трампа за НАТО и пообещал Украине «Таурусы»

Константин Серпилин.  
15.02.2025 19:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 200
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, США, Украина


США не должны единолично решать, быть ли Украине в НАТО.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не должны единолично решать, быть ли Украине в НАТО. Об этом на Мюнхенской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«На последнем саммите НАТО были договорённости, что Украина получает шанс на членство. И для того, чтобы это изменилось, НАТО должно так же сообща принять это решение. И я не согласен с кем-либо, кто снимает членство в НАТО с обсуждения до того, как начались переговоры с Россией.

То есть существует статус, есть договорённость, есть что-то, относительно чего НАТО уже приняло решение. И для того, чтобы это изменить – да, это вариант, однако один член НАТО этого не решает», – заявил Мерц.

Он уточнил свою позицию по вопросу передачи ракет «Таурус» Киеву, в случае его победы на выборах.

«Моя личная позиция и позиция моей парламентской группы всегда была чёткой, относительно этого оружия. Хочу повторить то, что говорил во время электоральной кампании: мы должны быть готовы поставлять это, если будут согласования с европейскими партнёрами, по крайней мере, Великобритания и Франция должны так же поставлять такое же оборудование. И мы должны договориться, как мы будем координировать наши усилия.

И мы в немецком парламенте, парламенте, который работает сейчас, и в том, который будет после выборов, будет большинство. Однако это будет исполнительное решение, не парламентское. Моя точка зрения остаётся на том, что мы будем поставлять это оборудование на Украину, однако в границах координированной европейской рамки», – сказал немец

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить