Мерц фыркнул на Трампа за НАТО и пообещал Украине «Таурусы»

США не должны единолично решать, быть ли Украине в НАТО.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На последнем саммите НАТО были договорённости, что Украина получает шанс на членство. И для того, чтобы это изменилось, НАТО должно так же сообща принять это решение. И я не согласен с кем-либо, кто снимает членство в НАТО с обсуждения до того, как начались переговоры с Россией. То есть существует статус, есть договорённость, есть что-то, относительно чего НАТО уже приняло решение. И для того, чтобы это изменить – да, это вариант, однако один член НАТО этого не решает», – заявил Мерц.

Он уточнил свою позицию по вопросу передачи ракет «Таурус» Киеву, в случае его победы на выборах.