Мерц фыркнул на Трампа за НАТО и пообещал Украине «Таурусы»
США не должны единолично решать, быть ли Украине в НАТО.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На последнем саммите НАТО были договорённости, что Украина получает шанс на членство. И для того, чтобы это изменилось, НАТО должно так же сообща принять это решение. И я не согласен с кем-либо, кто снимает членство в НАТО с обсуждения до того, как начались переговоры с Россией.
То есть существует статус, есть договорённость, есть что-то, относительно чего НАТО уже приняло решение. И для того, чтобы это изменить – да, это вариант, однако один член НАТО этого не решает», – заявил Мерц.
Он уточнил свою позицию по вопросу передачи ракет «Таурус» Киеву, в случае его победы на выборах.
«Моя личная позиция и позиция моей парламентской группы всегда была чёткой, относительно этого оружия. Хочу повторить то, что говорил во время электоральной кампании: мы должны быть готовы поставлять это, если будут согласования с европейскими партнёрами, по крайней мере, Великобритания и Франция должны так же поставлять такое же оборудование. И мы должны договориться, как мы будем координировать наши усилия.
И мы в немецком парламенте, парламенте, который работает сейчас, и в том, который будет после выборов, будет большинство. Однако это будет исполнительное решение, не парламентское. Моя точка зрения остаётся на том, что мы будем поставлять это оборудование на Украину, однако в границах координированной европейской рамки», – сказал немец
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