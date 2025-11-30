Меня признают иноагентом только по навету или недоразумению – Радведа Поклонская

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Советник генпрокурора РФ Поклонская допускает, что ее могут признать иноагентом.

Об этом она заявила в эфире телеканала RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Интересно… Разве что по доносу кого-нибудь. Не знаю. За что?.. Хотя, можно придумать. Можно придумать, если подумать-посидеть. Можно всех немножечко привязать к какому-то неправильному образу жизни и пожаловаться. По крайне мере попробовать, проинициировать, постучаться в эти двери. Но несмотря на всю критику и сложнейшую ситуацию, я считаю, что наша власть разбирается в этих вопросах и просто так огульно людей не признает, не дает эти статусы. А лишь по каким-то аргументированным доводам, о которых нам не всегда все известно. Но есть, конечно, недоработки какие-то. Может быть, материалы, которые специально были сфабрикованы, преподнесены так. Охарактеризован человек был неправильно», – рассуждала Поклонская.

Она назвала себя «частью власти», но при этом допустила, что «предпримет меры, чтобы откорректировать» действия чиновников, если посчитает их неправильными. На вопрос о существовании независимого суда в России Поклонская отшутилась.

Примечательно, что ведущая, либералка Марианна Минскер, провела интервью в несвойственной ей мягкой манере, всячески сглаживая вопросы на острые темы. Поклонская вообще практикует давать интервью либеральным СМИ и журналистам, многие из которых в последствии стали иноагентами.