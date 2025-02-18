Макрону, Стармеру и Шольцу светят трибуналы – Дугин

Максим Столяров.  
18.02.2025 17:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Начавшаяся в США волна уголовных дел против глобалистов и либералов со временем перебросится и на Европу.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начавшаяся в США волна уголовных дел против глобалистов и либералов со временем перебросится и...

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«Трамп говорит, что размышляет о том, чтобы выйти из НАТО. Хотите воевать с русскими? Воюйте, только сами. И это приговор для европейских элит, потому что без США они сделать ничего не смогут. У них сейчас очень сложная ситуация. С одной стороны, надо поклониться своему хозяину… как наш президент сказал, вилять хвостом.

Наверное, кто-то будет вилять. Но, с другой стороны, это же, по сути, взять и самого себя выпороть, признать свою собственную несостоятельность, ложность. А дальше – преступления. Поскольку придут новые силы и будут разбираться с этими лидерами самым серьёзным образом. Я не думаю, что Макрону, Стармеру, Шольцу или Мерцу удастся избежать очень серьёзных, в том числе, и уголовных преследований.

То, что происходит сейчас в США, когда глобалистов и либералов обличают в том, что они использовали госаппарат для борьбы с политическим противником – это просто заговор против демократии, настоящие политические преступления, и в Америке сейчас начинаются уголовные дела по этому поводу», – рассказал Дугин.

«Осталось только назначить Кэша Пателя главой ФБР – и, я думаю, начнётся настоящая эпоха трибуналов над глобалистами в Америке. Соответственно, европейским лидерам светит такая же участь. А там дальше – коррупция, отмывание денег, много чего», – добавил философ.

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