Лидер сербского антимайдана с приятелями были избиты боевиками майдана

Неформальный лидер движения «студентов, которые хотят учится» Милош Павлович и двое его друзей подверглись нападению, когда ночью вышли из кафе.

Толпа спортивного сложения боевиков, предположительно относящихся к ультраправым группировкам, избила их, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошёл в районе Новый Белград рядом со Студенческим городком, где Павлович поздно вечером решил встретиться в кафе со своими друзьями, с которыми не виделся несколько месяцев, пока буквально жил в лагере антимайдана в Пионерском парке.

При этом находившиеся в том же заведении майданщики узнали его, вышли «в туалет», обзвонили своих подельников, после чего вокруг кафе собралась внушительная толпа. Когда Павлович вышел на улицу на него напали с оскорблениями и начали избивать, поливая водой и пивом. Досталось и двум его друзьям.

Молодым людям кое-как удалось вырваться, а избивавшие, превосходившие их по численности, начали кричать вслед «Трусы!» и «Малыши, возвращайтесь домой!».

«Мы не виделись пять месяцев, с самого начала всего этого, а до этого мы делили экзамены, смех, бессонницу, день и ночь, мы были вместе каждый день, и за последние пять месяцев у нас не было возможности увидеться… Меня ударили по лицу бутылкой. Они начали нас бить, сбивать с ног, на одном видео видно, как шестеро из них одновременно бьют меня, а также Владимира и Луку. Сотня из них собралась против нас пятерых, но они не заставили нас замолчать, не напугали и не убедили, мы просто увидели, что для них значит демократия, за которую они якобы выступают», – прокомментировал произошедшее Павлович.

После инцидента избитые молодые люди обратились за медицинской помощью и подали заявление в полицию. Впоследствии правоохранители установили личности четырнадцати боевиков и арестовали их, благо нападавшие бахвалились своим поступком и выкладывали видео нападения в соцсети.

«Белград всегда был городом свободы, антифашистским городом. Белград и Сербия не могут и не должны позволить, чтобы подобное происходило с ними. Они объединили нас всех. И государство отреагирует. И я убежден, что все те, кто участвовал в линчевании, воображая, что они могут ударить кого-то только потому, что он был лучше, более прилежным или потому, что он думал иначе, чем они, – заплатят за это, ответив перед правосудием, и что всем будет послан четкий сигнал», – прокомментировал аресты президент Сербии Александр Вучич.

При этом толпы майданщиков собрались возле отдела полиции в Белграде, требуя выпустить задержанных.