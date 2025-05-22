Либеральная Черногория оштрафовала гражданина Сербии за православное троеперстие – на 1200 евро

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Гражданин Сербии Горан Тирнанич, проживающий в Вене, был оштрафован на 1200 евро за то, что показал православный символ три перста во время протестного перекрытия движения в окрестностях черногорского Цетине.

Уголовное дело против серба инициировали представители Центра гражданских прав и граждан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В приговоре суда по мелким правонарушениям в Подгорице говорится, что Тирнанич виновен в оскорблении граждан по признаку их национальности, которое произошло 17 мая, когда он встал на фоне акции и позировал с тремя поднятыми пальцами, в то время как его друг – житель черногорской Будвы Джорджие Чичмил фотографировал его.

Тирнанич заявил в свою защиту, что у него не было намерения кого-либо оскорбить, и что он не знал о причинах протеста. В свою очередь, трасса была перекрыта членам семей убитых психопатом-стрелком в 2022 году в ходе массовой расправы в Цетине. Позируя с традиционным сербским православным троеперстием, Горан Тирнанич не учёл, что в последние десятилетия древняя черногорская столица Цетине превратилась в анклав свидомых черногорских сербофобов-комитов, отрицающих сербские корни жителей Черногории.

«Непонятно и неприемлемо то, что символ из трех пальцев, повсеместно используемый как знак Веры, идентичности и исторической памяти, интерпретируется как оскорбление или провокация, в то время как такие символы, как двуглавый черный албанский орел или либеральные знаки с коннотацией политической идентичности, часто напрямую направленные против отдельного народа или религиозной общины, публично демонстрируются по всей Черногории без каких-либо правовых последствий. Вот почему сербский народ справедливо задается вопросом, почему за три пальца наказывают штрафом в 1200 евро, а двойные стандарты молчаливо терпят?», – комментирует инцидент сербское издание «Политика».

Что характерно, сербское троеперстие активно использовалось участниками массовых протестных литий 2019 – 2020 годов, не допустивших передачу властями имущества Сербской Православной Церкви раскольничьей «Черногорской Православной Церкви». Именно эти литии позволили гражданами Черногории сбросить тридцать лет правивший страной режим свидомого нациста Мило Джукановича.

Но пришедшие ему на смену прозападные либералы, прекратившие гонения на церковь, не изменили антисербского вектора черногорской государственности.