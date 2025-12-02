Курс на НАТО поставил под вопрос легитимность Украины, – экс-подопечная Ющенко «переобулась»

Анатолий Лапин.  
02.12.2025 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 614
 
Дзен, НАТО, Политика, Сюжет дня, Украина


Внесение в Конституцию Украины пункта о курсе на членство в НАТО заложило мину под легитимность страны.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила украинский юрист Марина Ставнийчук, бывшая замглавы Секретариата президента Виктора Ющенко.

Внесение в Конституцию Украины пункта о курсе на членство в НАТО заложило мину под...

 «Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года является заключительным этапом процедуры привлечения украинского народа к образованию новейшего независимого украинского государства. Надо отталкиваться от Декларации о государственном суверенитете, которая легла в основу Акта о независимости. А Акт о независимости лег в основу вопроса, который выносился на Всеукраинский учредительный референдум.

Наши, не побоюсь этого слова сказать, непутевые политики, которые по большому счету плохо учились в школе и в университете, решили, что учредительную функцию народа можно проигнорировать в таких глубоких вопросах, которые связаны с характеристиками внешней декларации украинского государства.

Давайте вернемся к тому, что сказано в части внешней и внутренней безопасности в декларации о государственном суверенитете. Это был документ, по которому мировое сообщество воспринимало Украину и давало возможность признания украинского государства впоследствии, как суверенного и независимого, в части внешней и внутренней политики. Тогда еще Украинская Республика провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках, придерживается трех неядерных принципов – не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие. Одна из ключевых учредительных основ для формирования будущей независимой Украины…

Во времена Петра Порошенко были манипулятивным способом внесены изменения в Конституцию и таким образом размыта легитимность украинского основного закона, а, следовательно, и легитимность власти, а дальше выходим на определенные вопросы к легитимности существования государства и тому подобное. Последствий непомерно много», – заявила Ставнийчук, «позабыв» упомянуть, что форсированное движение в НАТО началось еще при Юшенко.

