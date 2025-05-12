Крым испытал наплыв отдыхающих на майские праздники – к лету ожидается туристический бум

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Майские праздники в Крыму провели 358 тысяч туристов, что на 34% больше, чем в прошлом году и в полтора раза больше, чем в 2023-м.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средняя загрузка превысила 55 %. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 %. Больше всего туристов – свыше 180 тысяч человек – отдохнуло в городском округе Ялта», – уточнил глава региона.

Большинство гостей прибыли автомобильным транспортом по Крымскому мосту – 73 % и еще 7% через границу с Херсонской областью. Это стало испытанием для пунктов досмотра – очереди на въезде в Крым составляли до 4-6 часов ожидания.

«Среди туристов 20% от всего потока ехали не бронируя номера заранее, потому что не могли спрогнозировать своё время прибытия. Мы сами знаем, какие пробки на мосту или ещё что-то. И они уже заезжали по факту. Но в основном к нам ехали соседние регионы, а также активно путешествовали сами жители Крыма и Севастополя», – отметила руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

По оценке Минтранса РФ, в майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. Большинство экспертов отмечают, что Крым по-прежнему является местом отдыха семей с детьми, что говорит о безопасности региона.

«Портрет гостя остался прежним на Южном берегу – это семьи с детьми, которые выбирают комфортный отдых, приезжая в основном на автомобилях из ЮФО. Реже – гости из Москвы, но тоже предпочитают авто, поэтому емкость парковок – важный момент в сервисе. Наличие инфраструктуры, СПА и полноценной анимационной программы для всех гостей позволяет удовлетворить сценарий отдыха каждого члена семьи», – уточнила региональный руководитель управляющей гостиничной компании «Юпро Групп» Екатерина Мильчинская.

Цены на отдых в среднем выросли на 12-15% в сравнении с прошлым годом. Прежде всего, из-за роста цен на расходные материалы и оплату труда. При этом самые востребованные объекты используют динамическое ценообразование… и чем выше спрос, тем дороже сутки проживания. В сравнении с ранним бронированием разница может составлять два-три раза.

Параллельно вырос спрос на летний отдых в Крыму. По данным экспертов, число бронирований на лето выросло на 44 % за последние две недели. Глубина бронирования достигает 150 суток, средний уровень бронирования составил 47–49 %.