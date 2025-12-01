Конвои для танкеров в Черном море: что придётся задействовать России
Для защиты танкеров в Черном море придется обеспечивать их конвоем сопровождения – для этого подойдут небольшие катера.
Об этом в эфире видеоблога «Главный канал» заявил полковник в отставке, военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Необходимо принести следующие меры. По возможности усилить противовоздушную оборону мест погрузки на Черноморском побережье…
Для охранения этих танкеров, для борьбы с безэкипажными катерами не надо привлекать какое-то оружие на новых физических принципах, достаточно впривлекать корабли размером не больше катера, который должен быть оснащен всеми необходимыми средствами для борьбы с БЭК: прожекторами, РЛС, соответствующего типа, малокалиберной зенитной артиллерией, калибра от 23 до 57 миллиметров», – перечислил Ходаренок.
