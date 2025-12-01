Конвои для танкеров в Черном море: что придётся задействовать России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для защиты танкеров в Черном море придется обеспечивать их конвоем сопровождения – для этого подойдут небольшие катера.

Об этом в эфире видеоблога «Главный канал» заявил полковник в отставке, военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

