Комбата-неонациста едва не ликвидировали в Киеве от имени СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СБУ утверждает, что предотвратила покушение на командира108-го батальона «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова.

Филимонов, напомним, это бывший ультрас киевского «Динамо», неонацист, участник антирусских погромов в Киеве. После ликвидации кобмата правосека Дмитрия Коцюбайло возглавил подразделение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По материалам дела, покушение на него готовила ФСБ. Для совершения преступления российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ. Агентские операции «под чужим флагом» – это достаточно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители ФСБ выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачу агентам якобы в интересах Украины», – утверждают в украинской спецслужбе.

Отмечается, что завербованным оказался бывший участник так называемой АТО, который был уверен, что должен обезвредить корректировщика, работающего на Россию.

Использована была тактика, которая применяется украинскими мошенниками для выманивания денег у доверчивых россиян. По версии СБУ, «атошнику» позвонила от имении украинской спецлужбы женщина, сообщившая, что интернет-магазин, где тот покупал лекарства, якобы финансирует РФ, добавив, что против него возбуждено дело. Кроме того, он получил фиктивную повестку на допрос.

В итоге ему предложили искупить вину выполнением задания.

«Кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, искренне считавшего, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов – даже ценой собственной жизни», – продолжает СБУ.

Агенту поручили следить за Филимоновым в Киеве, а после передали автомат для его ликвидации.

Задержан он был, когда выходил из дома с оружием, то есть, получается, что его вели изначально. Так что стопроцентно принимать на веру изложенное не стоит. Это вполне могла быть как подстава от СБУ, так и разборки между конкурирующими праворадикальными группировками в ВСУ.