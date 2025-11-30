«КНДР сделала рывок в плане качества боеприпасов» – киевский аналитик по безопасности

Вадим Москаленко.  
30.11.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 700
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Паузу в боевых действиях, которую могут создать мирные инициативы, Пхеньян использует для наращивания объёмов ВПК и пополнения складов новыми боеприпасами, улучшенными на основании опыта реальной войны.

Об этом в ходе «экспертной дискуссии» в Киеве заявил и. о. исполнительного директора, аналитик по безопасности грантоедского фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Паузу в боевых действиях, которую могут создать мирные инициативы, Пхеньян использует для наращивания объёмов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас эту паузу, скорее всего, Москва и Пхеньян используют, чтобы посмотреть на текущее состояние их военно-технического сотрудничества. Очевидно, история о том, что северокорейские склады уже полупустые, потому что много чего было передано РФ, но северокорейский ВПК сделал для себя выводы и сделал фактически рывок вперёд в плане качества боеприпасов к ствольной артиллерии, РСЗО, баллистики и т.д.», – тревожился бандеровец-грантоед.

«И эта пауза будет использована для дальнейшего трансфера технологий для того, чтобы северокорейский ВПК нарастил объёмы производства и, соответственно, компенсировал, как минимум, те затраты боеприпасов, которые имели место в предыдущие годы», – рассуждал Жовтенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить