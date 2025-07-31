Киевский политтехнолог: «ЕС без Трампа ничем не поможет Украине при всём желании»

Вадим Москаленко.  
31.07.2025 12:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, США, Украина


Все потуги Евросоюза военной помощи Украине выглядят слабо впечатляющими на фоне доли, которую до этих пор отдавали Киеву США.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все потуги Евросоюза военной помощи Украине выглядят слабо впечатляющими на фоне доли, которую до...

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«Более чем уверен, что европейцы окажутся не в состоянии закрыть проблему, после того, как Трамп свернул этот воздушный мост, который поставлял оружие и боеприпасы, эти пакеты, утверждённые ещё при Байдене. США – это 75% поставок. Европейцы при всём желании не могут закрыть такой объём. И тут не только проблема в том, что многие вещи они не производят, а в финансовых возможностях.

Да, если посмотреть по цифрам, ЕС – это экономический гигант. Но, когда доходит до дела, вот, Литва в числе первых – да, мы готовы вложиться на «Пэтриот» для Украины. Смотрим: 30 млн.евро готовы – при стоимости «Пэтриота» более миллиарда. Германия в 2024 году выделила на помощь Украине 8 млрд.евро, в 2025 году четыре.

Как раз финансовые и бюджетные проблемы в странах ЕС приведут к тому, что  разговоры о том, что мы должны поддерживать свой ВПК, а не бросать деньги американцам, чтобы они держали на плаву свой ВПК – с этим будут сложности. А война – это такое, что очень многие вещи нужны сейчас и сегодня», – попомнил Золотарёв.

«Поэтому прошло более двух недель с момента, как Трамп – «хорошо, мы не будем поставлять, но мы будем продавать», и что? Выстроилась очередь? Нет. Более того, целый ряд стран откровенно заявили, что не будут в этом принимать участие», – констатировал эксперт.

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