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Об уровне зависимости от КНР и РФ свидетельствует свежий отчет бащирубщегося в Висбадене Федерального статистического агентства Германии по итогам 2024 года, опубликованный 23 апреля.

65,5% – столько критически важных редкоземельных металлов Германия импортирует из Китая. Россия – второй партнер в этой сфере для Евросоюза в целом.

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17 элементов, которые называют редкоземельными металлами, нужны для производства аккумуляторов, полупроводников и двигателей для электромобилей. Почти исключительно из Китая прибывают в Германию неодим, празеодим и самарий – необходимые для двигателей электромобилей.

Вместе с тем, доля поставок редкоземельных металлов из Китая в Германию слегка снизилась, годом ранее она равнялась 69,1%. Вторым по объемам поставщиком редкоземельных элементов в ФРГ является Австрия, на которую в 2024 году приходилось 23,2% импорта, на третьем месте – Эстония, поставившая 5,6% этого сырья.

Но есть еюанс. Это не означает, что редкоземельные металлы добываются в Австрии и Эстонии. Эти страны его перерабатывают, а его первоначальное происхождение неизвестно, отмечает немецкое ведомство.

Евросоюз в целом не так сильно зависит от поставок из КНР. По данным Евростата, доля китайского импорта – 46,3% (6000 тонн). Зато второй поставщик в Европу – Россия с долей 28,4% (3700 тонн). Третьей идет Малайзия – 19,9% (2600 тонн).

При этом ЕС расценивает некоторые из редкоземельных металлов как стратегически важные и ставит перед собой цель, чтобы в таком случае к 2030 году на одну страну приходилось не более 65% поставок.

В этой связи зависимая от редкоземельных металлов из Китая Германия внезапно вспомнила, что это сырье есть у Украины.

По данным немецкого института ifo, Украина располагает запасами примерно двух третей сырья из 34 категорий, которые ЕС причислил к критически важным.