Каждый миллиард Украине – это минус миллиард в европейское образование, инфраструктуру и здравоохранение, – Столтенберг

Анатолий Лапин.  
30.09.2025 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 407
 
Дзен, НАТО, Норвегия, Русофобия, Украина


Каждый миллиард, выделенный Украине, – это потеря финансирования сферы образования, здравоохранения, соцвыплат в Европе.

Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил бывший генсекретарь НАТО, ныне – министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одним из первых решений, в котором я принимал участие в качестве новоназначенного министра в начале этого года, было утроить военную поддержку Норвегии Украине.

Вряд ли какая-либо другая европейская страна вносит такой же вклад, как Норвегия, на душу населения. И я также приветствую тот факт, что многие другие страны и союзники усилили свою поддержку храброго украинского народа.

Но как министр, я также знаю, что один дополнительный миллиард для Украины или один дополнительный миллиард для национальной обороны – это на один миллиард меньше для других благих целей, таких как здравоохранение, образование и инфраструктура.

Но мы должны помнить, что самая высокая цена – это позволить Путину победить. Поэтому мы должны взять на себя ответственность, заплатить цену за мир», – призвал Столтенберг терпеть своих избирателей.

