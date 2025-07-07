Катастрофа не за горами. Закончим, как УПА – офицер ВСУ
Если украинское руководство не изменится, то «патриотов» ждет то же, что и их предков бандеровцев, поэтому катастрофа уже не за горами.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всем кажется, что мы такие, поубиваем себя, но не сдадимся. Но, к сожалению, жизнь показывает, что даже после отчаянного сопротивления частей УПА [символика которой признана экстремисткой в РФ] в Киеве, на Западной Украине, невероятное сопротивление, когда ты так об этом читаешь, это просто что-то нечеловеческое, все же, большинство пошло на компромисс с Советским Союзом и ожидало исторических случаев, чтобы выйти из-под советского господства. И мы видим таких примеров немало в истории. Я не зря вспомнил Чечню, которая невероятно героически сражалась против российских войск. Поэтому формула очень проста – меняйся или вернись в русскую сферу влияния.
И, боюсь, нам надо применить все возможные средства давления на лицо, которое в этой стране определяет все стратегические вопросы, на президента для того, чтобы он проснулся и понял, что катастрофа не за горами», – заявил Друзенко.