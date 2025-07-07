Если украинское руководство не изменится, то «патриотов» ждет то же, что и их предков бандеровцев, поэтому катастрофа уже не за горами.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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