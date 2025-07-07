Катастрофа не за горами. Закончим, как УПА – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
07.07.2025 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Национализм, Украина


Если украинское руководство не изменится, то «патриотов» ждет то же, что и их предков бандеровцев, поэтому катастрофа уже не за горами.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинское руководство не изменится, то «патриотов» ждет то же, что и их предков...

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«Всем кажется, что мы такие, поубиваем себя, но не сдадимся. Но, к сожалению, жизнь показывает, что даже после отчаянного сопротивления частей УПА [символика которой признана экстремисткой в РФ] в Киеве, на Западной Украине, невероятное сопротивление, когда ты так об этом читаешь, это просто что-то нечеловеческое, все же, большинство пошло на компромисс с Советским Союзом и ожидало исторических случаев, чтобы выйти из-под советского господства. И мы видим таких примеров немало в истории. Я не зря вспомнил Чечню, которая невероятно героически сражалась против российских войск. Поэтому формула очень проста – меняйся или вернись в русскую сферу влияния.

И, боюсь, нам надо применить все возможные средства давления на лицо, которое в этой стране определяет все стратегические вопросы, на президента для того, чтобы он проснулся и понял, что катастрофа не за горами», – заявил Друзенко.

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