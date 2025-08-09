Кашеварова: Курск, Брянск, Белгород, Запорожье – везде зафиксированы хищения на строительстве укреплений
После начала СВО в России начали сажать высокопоставленных коррупционеров.
Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, экс-помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«До СВО меня волновал вопрос: если человек проворовался, вы его снимаете с губернаторства и ставите в Совет Федерации. Что это за наказание? Я тоже так хочу. То есть получается так, что воровство не было наказуемым.
А сейчас одного сажают губернатора бывшего, второго. У нас дошло до того, что Старовойт застрелился», – возмутилась Кашеварова.
«То есть, эта машина запущена. Видимо, президент сказал своим силовикам, которые вот уже на низком старте, у них же там материал на них всех. Он им сказал: «все, ребят, работайте, потому что уже некуда, уже под носом воруют.»
Про фортификационные сооружения. Курск, Брянск, Белгород, Запорожье. Везде начинаются уголовные дела, везде зафиксированы случаи хищения на строительстве фортификаций», – добавила она.
