Кашеварова: Курск, Брянск, Белгород, Запорожье – везде зафиксированы хищения на строительстве укреплений

Максим Столяров.  
09.08.2025 18:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 300
 
Дзен, Коррупция, Россия, Спецоперация


После начала СВО в России начали сажать высокопоставленных коррупционеров.

Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, экс-помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После начала СВО в России начали сажать высокопоставленных коррупционеров. Об этом на канале «Ваши...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«До СВО меня волновал вопрос: если человек проворовался, вы его снимаете с губернаторства и ставите в Совет Федерации. Что это за наказание? Я тоже так хочу. То есть получается так, что воровство не было наказуемым.

А сейчас одного сажают губернатора бывшего, второго. У нас дошло до того, что Старовойт застрелился», – возмутилась Кашеварова.

«То есть, эта машина запущена. Видимо, президент сказал своим силовикам, которые вот уже на низком старте, у них же там материал на них всех. Он им сказал: «все, ребят, работайте, потому что уже некуда, уже под носом воруют.»

Про фортификационные сооружения. Курск, Брянск, Белгород, Запорожье. Везде начинаются уголовные дела, везде зафиксированы случаи хищения на строительстве фортификаций», – добавила она.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить