Кашеварова: Курск, Брянск, Белгород, Запорожье – везде зафиксированы хищения на строительстве укреплений

После начала СВО в России начали сажать высокопоставленных коррупционеров.

Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, экс-помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«До СВО меня волновал вопрос: если человек проворовался, вы его снимаете с губернаторства и ставите в Совет Федерации. Что это за наказание? Я тоже так хочу. То есть получается так, что воровство не было наказуемым.

А сейчас одного сажают губернатора бывшего, второго. У нас дошло до того, что Старовойт застрелился», – возмутилась Кашеварова.