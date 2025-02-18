Карта Крыма вообще не будет лежать на столе переговоров

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В рамках переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине Крым вообще не будет обсуждаться.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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