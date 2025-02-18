Карта Крыма вообще не будет лежать на столе переговоров

Анатолий Лапин.  
18.02.2025 11:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


В рамках переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине Крым вообще не будет обсуждаться.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В рамках переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине Крым вообще...

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«В нашей риторике политической она останется, но думаю, существенного фактора она не сыграет. Россия могла бы согласиться на существенные уступки, если бы Запад согласился признать Крым российским. Но Запад не согласится признать Крым российским. Все остальное Москве сейчас не интересно, а Запад не может принудить.

Поэтому только если Запад согласится рассматривать, предоставлять хотя бы какие-то квазиправовые статусы Крыма или хотя бы снимать санкции с торговли с регионом, тогда карта Крыма может снова появиться на столе. Пока я думаю, что нет – на столе будут лежать Курск, Николаевская область, район Энергодара, Донецкая область, которую хочет получить под полный контроль Москва. То есть будут лежать эти регионы, Харьковская область еще», – заявил Бортник.

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