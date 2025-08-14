Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время визита президента РФ Владимира Путина Канада будет проводить ракетные стрельбы.

Об этом корреспондент газеты «Маяк Аляски» Джеймс Брукс заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это довольно удачно, учитывая, что как раз в то время, когда они встречаются на военной базе США, Канада проводит крупные учения по обороне от России. Включая атаки крылатыми ракетами, подобные тем, что сейчас происходят на Украине. И пока военные чиновники не сообщили, приостановят ли они учения на время встречи», – отметил Брукс.

По его информации, во время саммита президентов России и США по всей Аляске пройдут акции в поддержку Украины, хотя проукраинские симпатии жителей штата за последний год сильно снизились.