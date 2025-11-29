Как и Гитлер: Верхушка ВСУ уверовала в свой полководческий гений

Нынешний главком ВСУ Александр Сырский, отдающий приказы подчиненным стоять до конца, совершает тут же стратегическую ошибку, что и Гитлер.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

«Я не верю в полководческие гении Сырского, который мог до конца держать позицию, а если захватили, то контратаковать. Такой тактикой мучили лучшие подразделения », – отмечает эксперт.

Он провел аналогии с нацистской Германией.

«Гитлер вот приказывал ни шагу назад в 41-м. Возможно, он тогда спас вермахт от разгрома, поскольку вермахт мог повторить судьбу великой армии Наполеона. Это дало свой эффект, позволило удержать линию фронта. Но дальше Гитлер уверовал в свой полководческий гений, эта тактика стала неизменной.

И в 44-м это привело к катастрофе группы армий «Центр». И марш немецких пленных [в Москве] – как раз результат этой стратегической ошибки. У немцев что неплохо получалось по ходу войны? Это как раз маневренная оборона, что и продемонстрировал Манштейн. А у Сырского, это мы видим не раз, повторяется одна и та же схема», – резюмировал Золотарев.