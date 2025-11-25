К февралю Россия может повторить бросок на Киев – Арестович

Анатолий Лапин.  
25.11.2025 18:19
  (Мск) , Киев
Российская армия, вполне вероятно, уже в феврале следующего года может начать новое наступление на Киев или по крайней мере сформировать резервы для этого.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашкребут, возьмут и так далее, то из подготовленных внутри России, создать где-то 150-тысячную группировку на Киевском направлении – это само по себе очень серьезная угроза, которая, даже если она не перейдет в государственную границу, станет супер фактором на тех же переговорах.

Плюс паника, плюс давление политическое и так далее, и общественное, и в случае необходимости они могут пойти на Киев, как последний аргумент для проламывания украинской позиции на переговорах…», – рассуждал он.

«Трамп будет говорить своим товарищам: «Смотрите, вам же Киев обложили, ну давайте же что-то в конце концов». Смотрите, «Стамбул» же начался при осаде Киева 22-го года. «Стамбул-2» вполне логично может начаться при осаде Киева…

На их месте я бы так и сделал. И это очень рациональное действие.

Поэтому, да, наступление на Киев вполне возможно где-нибудь в феврале», – считает Арестович.

