Иноагент: Следующий президент США легко отменит признание российского Крыма
Даже если Дональд Трамп признает российский Крым и другие новые территории РФ, следующий президент США может легко отменить это решение, считает иноагент-радиоведущий Алексей Венедиктов.
«Трамп может признать, а следующий президент может отозвать признание. Так бывает», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Венедиктов указал, что признание Крыма американцами отнюдь не означает отмены огромного числа санкций против России.
«Я хотел бы напомнить, что США при первом сроке Трампа признали Голанские высоты Израилем. И что? Остальные страны не признали. Считают это сирийской территорией».
По мнению радиоведущего, переговоры по Украине следовало бы начинать с других вопросов – например, освобождения политзаключенных, прекращения преследования священнослужителей УПЦ МП.
«Территориальный вопрос – это ловушка. Если в него упираться отдельно и ставить его вперёд, что сделал Трамп, – это ловушка для Путина и для Зеленского. Вместо того, чтобы его задвинуть на второй этап, на третий этап, на четвёртый, – Трамп его вытащил вперёд, обострив ситуацию».
