Иноагент: Следующий президент США легко отменит признание российского Крыма

Михаил Рябов.  
10.08.2025 14:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1692
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


Даже если Дональд Трамп признает российский Крым и другие новые территории РФ, следующий президент США может легко отменить это решение, считает иноагент-радиоведущий Алексей Венедиктов.

«Трамп может признать, а следующий президент может отозвать признание. Так бывает», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Даже если Дональд Трамп признает российский Крым и другие новые территории РФ, следующий президент...

Венедиктов указал, что признание Крыма американцами отнюдь не означает отмены огромного числа санкций против России.

«Я хотел бы напомнить, что США при первом сроке Трампа признали Голанские высоты Израилем. И что? Остальные страны не признали. Считают это сирийской территорией».

По мнению радиоведущего, переговоры по Украине следовало бы начинать с других вопросов – например, освобождения политзаключенных, прекращения преследования священнослужителей УПЦ МП.

«Территориальный вопрос – это ловушка. Если в него упираться отдельно и ставить его вперёд, что сделал Трамп, – это ловушка для Путина и для Зеленского. Вместо того, чтобы его задвинуть на второй этап, на третий этап, на четвёртый, – Трамп его вытащил вперёд, обострив ситуацию».

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить