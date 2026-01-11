Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавший на Запад предатель Андрей Илларионов (экономист, бывший советник президента, а ныне иноагент) вышел в эфир обслуживающей Зеленского украинской пропагандистки Натальи Мосийчук.

Посвятив несколько минут реверансам в адрес Зе-режима и киевлян, сидящих без света и тепла, Илларионов объявил: «декоммунизацию» электростанций Украины можно сравнить со сталинским «голодомором». Дескать, и тогда, и тогда Москва карала непокорных самостийников.

«То, что делает Путин сейчас – это «холодомор». Другие действия, но с той же самой целью. Уничтожение Украины, уничтожение украинцев, уничтожение украинского общества, уничтожение украинской нации. Крупнейшие трагедии последнего столетия для Украины теперь стоят рядом», – стелился предатель перед бандеровцами.

По его словам, «это не просто война за Крым или за Донбасс, это война за выживание Украины и украинцев», передает корреспондент «ПолитНавигатора».