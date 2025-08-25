Главарь сепаратистов Косово обрушилась с резкой критикой на Россию

Отторгнутый сепаратистами от Сербии при поддержке НАТО криминальный анклав Косово, известный как «серая зона» Европы, якобы на 100% соответствует критериям вступления в Евросоюз, но только козни России не дают этому произойти.

Об этом косовская «президентка» Вьоса Османи   заявила в интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Османи уверяет, будто Косово на 100% соответствует критериям Евросоюза, а Сербия – всего на 40%, потому что не ввела санкции против России, которая «дестабилизирует Западные Балканы».

«Помимо Украины, Польши и других стран они всегда проявляли интерес к дестабилизации Западных Балкан, чтобы помешать вступлению нашей части Европы в ЕС и НАТО. Это положило бы конец мечтам России о дестабилизации Европы в целом. Она хочет остановить проект Европы как единого свободного и мирного пространства», – сказала албанка.

По словам сепаратистки, Россия «дестабилизирует» Косово при помощи дезинформации и вооружения Сербии, которую Османи назвала «сумасшедшим соседом».

«В своем отчете Европарламент и европейская наблюдательная миссия пришли к выводу, что Сербия под влиянием России вмешивалась в выборы в Косово через сербскую политическую партию. Сербия всегда незаконно вмешивается в выборы, и Россия ей в этом помогает», – сказала американская марионетка.

