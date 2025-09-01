Германия устраивает провокационные манёвры против российско-белорусских учений «Запад-2025»
Учения «Квадрига-2025» пересекутся с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» и будут направлены на «сдерживание РФ».
Об этом на брифинге в Берлине заявил генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Угроза неизменна – как гибридная, так и обычная. Путин смотрит на нас, его планы выходят за рамки Украины. Как вооруженные силы – мы должны быть готовы к этому.
Сдерживание остается нашим лучшим сценарием, именно для этого мы демонстрируем нашу эффективность как Альянса и как Бундесвера, как внутри, так и снаружи. И все это происходит на конкретном фоне.
Чуть менее чем через две недели российские крупномасштабные учения «Запад» начнутся с главного Белорусского театра военных действий, прямо на границе с Литвой, прямо на границе с НАТО. Несколько тренировочных секций «Квадриги» неизбежно пересекутся с учениями «Запад».
Я хотел бы еще раз подчеркнуть здесь, что мы хотим сдерживания, мы не хотим эскалации, мы практикуем исключительно оборону, повышаем осведомленность», – вещал Бройер.
При этом немецкий генерал подчеркнул, что не видит в российско-белорусских учениях опасности нападения на страны Альянса:
«У нас пока нет никаких доказательств того, что в «Запад-2025» под видом учений ведется подготовка к нападению, но мы начеку. И под «мы начеку» я имею в виду не только Бундесвер, но и НАТО. И мы в Бундесвере готовимся к серьезному инциденту, это наша работа».
Отметим, что Бундесвер проводит эти учения совместно с 13 странами-членами НАТО. Официально мероприятия направлены на отработку защиты прибалтийского региона в условиях военного конфликта.
