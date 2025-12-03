Генсек НАТО: Будем давить на Москву совместно с США, чтобы «изменить расчёты Путина»

Анатолий Лапин.  
03.12.2025 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 333
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Если Россия будет затягивать рассмотрение согласованных с Украиной правок к «мирному плану», НАТО имеет рычаги для принуждения Москвы.

Об этом в кулуарах министерского саммита Альянса заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если [процесс] будет идти слишком долго или не приведет к результатам, лучший способ надавить на Россию – это сделать две вещи.

Во-первых, убедиться, что русские понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться.

Именно это и происходит сегодня. Благодаря США, благодаря европейцам, благодаря тому, что мы отправляем в Украину самое необходимое оборудование, оплаченное Канадой и европейскими союзниками…

Во-вторых, нужно убедиться, что экономические санкции работают. Именно это и происходит. США и Европа работают вместе, чтобы максимально повлиять на российскую экономику с помощью санкций. Это лучший способ изменить расчеты Путина».

При этом, глава МИД Литвы Кястутис Будрис пожаловался журналистам, что поддержка Украины дается нелегко.

«Им нужно более 50 млрд евро. Мы не можем продолжать в том же духе, как сейчас, на плечах северных стран, Балтии, Германии, Польши и других. Мы должны разделить это бремя между всеми союзниками. Мы должны серьезно отнестись к планированию, чтобы не оставить Украину в таком положении», – заявил литовский дипломат.

