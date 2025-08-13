Генерал ВСУ: Украина уже отказалась от планов вернуть границы и 1991, и 2022 годов
Украина уже по факту согласилась с потерей своих бывших регионов и не поднимает вопросы возвращения к границам не только 1991-го года, но и 2022-го.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы уже уступаем, выйдя на эти переговоры, не поднимаем вопрос по территориям 91-го года – уступка, 22-го года – уступка, поэтому, начиная со взглядов сторон, потом надо выходить на линию соприкосновения. По большому счету мне так кажется по опыту участия переговоров с военными российскими по очень острым разным вопросам, что мы в результате всех этих перипетий все-таки выйдем на эту линию соприкосновения и будем как базовую от нее плясать», – заявил Романенко.
