Генерал ВСУ: Украина уже отказалась от планов вернуть границы и 1991, и 2022 годов

Украина уже по факту согласилась с потерей своих бывших регионов и не поднимает вопросы возвращения к границам не только 1991-го года, но и 2022-го.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

