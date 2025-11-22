Генерал Алаудинов: Нужно освобождать Одессу и выходить к Приднестровью

Максим Столяров.  
22.11.2025 13:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 215
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Если Киев срочно не подпишет мирное соглашение, России придётся освобождать Одессу и Приднестровье.

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Вопрос про Одессу. Где она должна быть, кому принадлежать?» – спросил ведущий.

«Наш враг, изначально, когда были условия, мог отдать те территории, которые являются территорией Российской Федерации, четыре региона.

…Чем раньше этот наш враг согласился бы с нами договориться на наших условиях, тем для него это было бы выгоднее», – сказал Алаудинов.

«Сегодня мы перед собой должны ставить задачи – и Одесская область, и Николаевская область, и территория аж до самого Приднестровья, в котором 80% граждан имеют российские паспорта. То есть, мы должны соединиться с нашими гражданами, которые там проживают. Это в том случае, если блок НАТО подпирает штыками украинское, и они будут сопротивляться до упора.

Как минимум, мы должны взять эту территорию. Иначе та территория, которую мы оставим невозвращённой в состав России, всё равно завтра будет использоваться блоком НАТО, чтобы всё время создавать конфронтации. Зачем нам позволять это делать?» – добавил генерал.

