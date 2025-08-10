Зрада, а также яркая демонстрация «цэ вам нэ Европа», подкралась с тылов, откуда не ждали.

Заместитель начальника патрульной полиции Измаила Одесской области Максим Стандратюк — а во время войны менты приравниваются к защитникам родины — сбежал за границу. Госизменник, короче.

Коллеги обнаружили «щось нэвдобнэ», когда в его Instagram-аккаунте высветилось обозначение места пребывания — Молдавия. Сейчас же, как пишут в телеграм-каналах, полицейский и вовсе находится в Польше и, вероятно, окончательно осядет еще дальше.

Тут в чем собака порылась — дело в том, что украинские полицейские имеют броню от армии лишь частично, да и получить эту броню можно только как и бесправному мирняку — путем космических взяток (о миллиардах, заграничных виллах и элитных автопарках нацистских военкомов мы наслышаны). И дальше уже два в одном — не только лишь все имеют деньги на взяткодавство, но и не все готовы к земле. То есть с баснословным процентом «ухылянтов» в полиции все ок.

Вот и нежная душа измаильского силовика не выдержала.

Пикантности ситуации придает тот факт, что Максим Стандратюк является геем и за границу, пользуясь служебными лазейками-полномочиями, бежал не сам, а со своим любимым-педерастом (напоминаем: ЛГБТ – запрещено в РФ).

Мужланы из полицейского околотка Измаила с трудом переварили означенное западло — еще подумают, что «все они там такие». А областная управа выступила с экстренным сообщением: подтверждаем, мол, сбежал, границу пересекал незаконно (не пояснили как, но мужики через ту границу косяками идут в женских платьях, а тут сам святой Валентин велел). И, как главный (смешной аргумент) выдвинула, что Стандратюк уже уволен, что вовсе не был замначальника, а исполнял его обязанности, и что будет отвечать за преступление. Должно быть, заочно.

Тут даже не знаешь, чего пожелать любовникам — побыстрее добраться до своих и поведать о чудесах могилизации на Украине (к таким там прислушиваются), или рассказать о притеснении геев в украинской полиции. И так, и так — все равно не Эуропа. Или, как укры любят говорить по всем поводам — честь!