Президент СШа Дональд Трамп больше не говорит, что американские инвестиции станут гарантией безопасности для Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп говорил: «Да сам американский инвестор – это гарантия безопасности. Чего ты вообще хочешь?». Кстати, перестал об этом говорить, знаете, когда? Когда был удар российских ракет по предприятию в Мукачево с американскими инвесторами. Там было предприятие с реальным американским инвестором. Оно было уничтожено прямым попаданием российской ракеты в Мукачево Закарпатской области, где было только несколько таких прилётов за всю войну», – сказал пропагандист.

Он считает, что этот удар не был случайным, а русские «прицельно уничтожили американское предприятие, чтобы Трамп знал своё место на празднике жизни».

«И больше он никогда не говорил, американские инвестиции – это гарантия безопасности, потому что это тогда выглядит смешно, потому что он тогда должен объяснить, что же случилось в Мукачево, почему Путин не боится в Мукачево бить, почему он должен бояться в других местах. После этого обо всём этом забыли, как о страшном сне.

Только некоторые украинские эксперты иногда: «Ой, мы же и так Америке уже всё пообещали отдать, поэтому на нас больше не обращают внимания, а Россия их ещё искушает деньгами». А что мы им предложили отдать? Мы с ней воздухом торговали. Геологоразведка в последний раз в Украине была ещё до появления независимого государства», – резюмировал Портников.