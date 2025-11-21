«Где наша стратегия по убийству 140-ка миллионов русских!» – недоумение укро-аналитика

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не имеет никакой стратегии в войне с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут, отвечая, на вопрос, в чем преимущество ВС РФ.

Самое главное преимущество он видит в наличии стратегии.

«Так выглядит, что у них она есть, а у нас, может, она тоже есть, но я ее не слышу от кого-то, и на фронте ее не очень видно. Поэтому может быть такое, что у нас ее нет», – печалился Чмут.

Под стратегией он имеет в виду понимание того, что должно произойти за определенный период времени, и как планируется достичь этого.

«Когда мы говорили, что выйдем на границу 91-го, например, чтобы мы себе говорили, что возьмем и убьем каждого русского, который придет на границы 91-го года. Вот наша стратегия – убить каждого. Их 150 млн или 140. Надо иметь, значит, минимум 140 миллионов патронов, снарядов или еще чего-нибудь», – описывает свое видение эксперт.

По его словам, если стояла цель не потерять государственность, то она пока не достигнута.