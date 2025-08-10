Французский генерал «отложил» прокси-войну за донецкую «Лотарингию» на 30 лет

Если президент США Дональд Трамп заставит Украину обменяться территориями с Россией, это неизбежно приведет к новой войне между двумя странами через несколько лет.

Об этом главный редактор журнала Défense генерал Франсуа Шованси заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Помните, в 1870 году мы потеряли Эльзас и Лотарингию. Мы готовились к великому реваншу в течение 40 лет после этого. Вся система образования обучала детей брать в руки оружие и не мириться с потерей Эльзаса и Лотарингии», – рассказал отставной генерал.

На самом деле в ходе Первой мировой войны произошло единственное сражение за Эльзас и богатую угольными месторождениями Лотарингию при Мюльхаузене в 1914 году, которое французы с треском проиграли. Однако регион вернулся Франции по Версальскому миру, когда Германия проиграла войну после вступления в нее США.

Однако Шованси продолжал:

«Если так пойдет и дальше, вы увидите, что через 30 лет начнется новая война между Россией и Украиной. С одной стороны, Европа поддержит Украину, чтобы она могла защитить себя, а с другой стороны, Россия будет перевооружаться еще больше, чем сегодня. Мы закладываем условия будущей войны на нынешних переговорах».

