Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прилетит в Москву договариваться с Россией за спиной Украины.

Об этом главный редактор журнала Défense генерал Франсуа Шованси заявил в интервью французскому кабельному телеканалу LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что в этом вопросе мы с самого начала не говорили об украинцах. Украинцы, где они? Так для кого этот визит полезен? Для русских и американцев. Это что-то вроде очень выгодной сделки, которая может быть заключена. Но это должно быть полезно и для конфликта, то есть для украинцев. Я по-прежнему убежден, что американцы и русские в любом случае договорятся по некоторым вопросам на двусторонней основе. Теперь вопрос: действительно Украина берется во внимание или просто незначительно дополняет тему», – вопрошал Шованси.

Он предположил, что на переговорах будут обсуждаться обязательства США по новым экономическим сделкам с Россией по сырью и стратегическим материалам, например, по топливу для американских АЭС. Генерал считает, что президента Трампа Украина не интересует, и он будет счастлив уйти от нее. Поэтому задача Кремля — просто не разозлить его.

«Произойдет ряд промежуточных шагов. Он собирается попросить Владимира Путина смягчить его требования. На сегодняшний день требования Путина таковы, что они не могут быть приняты Украиной. Путин мог бы их немного отпустить, чтобы спровоцировать настоящую переговорную встречу, которая будет очень продолжительной», – рассуждал Шованси.

Сам генерал не верит, что российский президент согласится на это предложение.