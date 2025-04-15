Европейские политики боятся ехать в Киев на «парад недобитков»

Зеленский официально пригласил лидеров европейских стран в Киев на 9 мая, чтобы противостоять «параду Владимира Путина» в Москве.

Однако вряд ли кто-то воспользуется приглашением, отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надо иметь в виду, что те европейцы, которые может быть приедут в Киев 9 мая, они точно никогда не приедут к нам на парад Победы. В Киев, если кто-нибудь приедет, то это законченные русофобы и убеждённые противники Российской Федерации. Ну и пусть они там собираются.

И если они там соберутся, в чём я лично сомневаюсь, то это ещё раз подчеркнёт сам факт того, что как бы неонацистский режим на Украине и все силы, которые его поддерживают, ни пытались игнорировать 80-летие Победы, они это сделать просто не могут. Потому что 9 мая они соберутся именно потому, что в этот день великий советский народ победил германский нацизм и поставил там точку. Это будут такие «посиделки недобитков», – отметил он.