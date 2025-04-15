Европейские политики боятся ехать в Киев на «парад недобитков»
Зеленский официально пригласил лидеров европейских стран в Киев на 9 мая, чтобы противостоять «параду Владимира Путина» в Москве.
Однако вряд ли кто-то воспользуется приглашением, отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо иметь в виду, что те европейцы, которые может быть приедут в Киев 9 мая, они точно никогда не приедут к нам на парад Победы. В Киев, если кто-нибудь приедет, то это законченные русофобы и убеждённые противники Российской Федерации. Ну и пусть они там собираются.
И если они там соберутся, в чём я лично сомневаюсь, то это ещё раз подчеркнёт сам факт того, что как бы неонацистский режим на Украине и все силы, которые его поддерживают, ни пытались игнорировать 80-летие Победы, они это сделать просто не могут. Потому что 9 мая они соберутся именно потому, что в этот день великий советский народ победил германский нацизм и поставил там точку. Это будут такие «посиделки недобитков», – отметил он.
Однако вряд ли кто-то откликнется на приглашение Зеленского, поскольку европейских русофобов отличает природная трусость, что можно проследить на примере президента Франции: Макрон собирался ехать в Одессу, но потом заявил, что сделает это в составе большой делегации других европейских политиков.
«Это для того, чтобы случайная ракета по темечку Макрону не тюкнула. Они вроде как и не боятся, но ехать не хотят. Вот будет ещё человек десять крупных европейских политиков, тогда может быть, потому что русские не решатся ударить.
Здесь будет то же самое, потому что европейские политики, которые активно поддерживают Зеленского, они трусоваты. Так же, как и сам Зеленский трусоват, и вряд ли выйдет где-то на открытую трибуну», – заключил Манойло.
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