Европейские друзья сливаются, им нечего предложить Украине – Романенко

Европа не сможет компенсировать Украине потерю американской поддержки – у нее есть деньги, но нет достаточного количества оружия и техники, а ведущие страны уже отказались размещать свои войска на Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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