Европейские друзья сливаются, им нечего предложить Украине – Романенко
Европа не сможет компенсировать Украине потерю американской поддержки – у нее есть деньги, но нет достаточного количества оружия и техники, а ведущие страны уже отказались размещать свои войска на Украине.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я глубоко сомневаюсь в том, что это возможно, потому что мы видим на примере сейчас темы с так называемыми миротворцами или стабилизационными силами, которые должны быть введены в Украину, как они там сейчас рассуждают в Европе. Мы видим, как все дружно разбегаются в разные стороны. Макрон сегодня сказал, что не будут вводить французских миротворцев, немцы сразу сказали, поляки – наши, близкие, так сказать, соседи и потенциальные стратегические союзники, тут же отморозились, Туск сказал, что не будут они вводить свои силы.
Поэтому какой пакет в этих условиях может предложить Европа? «Давайте мы вам дадим 6 миллиардов и дальше воюйте» для того, чтобы через несколько месяцев убедиться, что, собственно говоря, у Европы все закончилось, поскольку она и не начинала переходить на военные рельсы, никакой мобилизации военной промышленности там», – заявил Романенко.
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