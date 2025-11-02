Европа вряд ли отважится воевать с Россией, однако ЕС всё равно не жилец – депутат Госдумы

02.11.2025 18:58
Оказавшись перед угрозой обнищания из-за отказа от российских энергоносителей, континентальная Европа пошла по пути наращивания своего ВПК за счет государственных долгов. Этот путь ведет ее к войне с Россией.

Об этом депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» экономист Михаил Делагин заявил изданию «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Через три года они оказываются в ситуации: или нападать на нас (в силу их бюрократии это будет не 2028, а скорее всего, 2030 год), или обваливаться, обрушиваться, превращаться в дикое поле.

Если мы к этому времени от разграбления страны перейдем к развитию, нападать на нас будет страшно, и тогда они погибнут. Иначе они будут использовать войну с нами как способ сжечь своих безработных и освободить место для новых мигрантов», – сказал Делягин.

Он считает, что основной целью США и Британии, развязавших украинский конфликт, как раз и была ликвидация континентальной Европы. Именно под давлением англосаксов ЕС отказался от российских нефти и газа.

