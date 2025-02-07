«Если Запад не поделится, сделаем сами» – в Киеве грозятся обзавестись ЯО
Поскольку страны западного блока не собираются передавать Украине ядерное оружие, националистам придётся запускать производство самостоятельно.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-комбриг ВСУ Александр Игнатьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Генерал Кит Келлог считает мизерной вероятность возвращения Украине ядерного оружия. Прозвучало это заявление после требования Зеленского дать Уране ядерное оружие. Скажите, зачем это завил Зеленский, почему он не хочет сосредоточиться на ракетостроении?», – спросил ведущий.
«Во-первых, я вообще не понимаю, что может означать слово «возвращение». То, что его у нас когда-то забрали, как следствие Будапештского меморандума, это понятно. Носители был уничтожены, проданы, переданы. В том числе носители такого оружия работают по нам из-за поребрика. Поэтому возвращение – миф.
Передача ядерного оружия от стран-партнёров, какими бы близкими они к нам ни были, я также считаю невозможным. Никто на это не пойдёт. Особенно с учётом того, что помощь идёт или с задержками, или она не такая качественная», – сказал Игнатьев.
По его мнению, Украина всё ещё имеет достаточно ресурсов для самостоятельного запуска такого сложного производства.
«Нам никто ничего не должен. И только наше политическое и дипломатическое мастерство может способствовать или не способствовать помощи. Поэтому, не надо рассчитывать, что нам кто-то отдаст ядерное оружие.
Я уверен, что нам нужно создавать свой ядерный потенциал как фактор сдерживания агрессии. Я не изучал наши возможности, но я уверен, что у нас достаточно объектов, мозгов, человеческого потенциала, чтобы запустить производство. Нам нужно думать о своём будущем», – рассуждал ВСУшник.
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