«Ещё воевать и воевать: Зе-режим только притворяется слабым» – Монтян
У киевского режима всё ещё достаточно мобилизационного резерва и оружия, чтобы продолжать войну несколько лет.
Об этом на канале «Беларусь 4» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Летает немерено – всего и в обе стороны. И обе стороны продолжают наращивать свои арсеналы, в том числе арсеналы дронов.
Мне докладывают, что в Киеве особо даже не бусифицируют. Ну да, стоят там где-то на людных перекрёстках, но в целом и в общем нет такого, чтобы хватали всех подряд. Следовательно, даже человеческий резерв ещё имеется в изобилии в Салорейхе, не говоря уже о России, которая еще мобилизацию и не объявляла», – сказала Монтян.
«Поэтому воевать ещё – не перевоевать. А все эти рассказы, что у кого-то что-то закончится – это просто попытки прибедниться, ввести в заблуждение соперника, что вот вы верьте, верьте, мы вот-вот пойдём. Ага, конечно, сейчас.
Дроны усовершенствуются, летают всё дальше, летают всё точнее. Придумываются новые технологии, как спасти свой дрон и как уничтожить чужой.
Стороны совершенствуются. Появляются новые частоты, появляются новые РЭБ, появляются новые способы запустить ретранслятор, чтобы дронам не мешал рельеф местности. Огромные агродроны выступают ретрансляторами, завозят маленькие дрончики, которые сидят в засаде и ждут жертву. Резервов просто немерено, поэтому несколько лет так точно», – добавила она.
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