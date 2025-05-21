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У киевского режима всё ещё достаточно мобилизационного резерва и оружия, чтобы продолжать войну несколько лет.

Об этом на канале «Беларусь 4» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Летает немерено – всего и в обе стороны. И обе стороны продолжают наращивать свои арсеналы, в том числе арсеналы дронов. Мне докладывают, что в Киеве особо даже не бусифицируют. Ну да, стоят там где-то на людных перекрёстках, но в целом и в общем нет такого, чтобы хватали всех подряд. Следовательно, даже человеческий резерв ещё имеется в изобилии в Салорейхе, не говоря уже о России, которая еще мобилизацию и не объявляла», – сказала Монтян.