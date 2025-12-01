Ермак устроил Зеленскому истерику с оскорблениями – вместо него прочат террориста Буданова

Михаил Рябов.  
01.12.2025 13:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2707
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Сожрите друг друга, Украина


Отставка главы президентского офиса Андрея Ермака сопровождалась истерикой и оскорблениями во время беседы с Владимиром Зеленским.

Среди кандидатур на замену – организатор терактов глава ГУР Кирилл Буданов, пишет антироссийское издание «Украинская правда», которому западные «антикоррупционные органы» слили подробности увольнения Ермака.

Отставка главы президентского офиса Андрея Ермака сопровождалась истерикой и оскорблениями во время беседы с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Человек, которому прислуживали сотни, буквально в один момент остался совершенно один… Глава Офиса, когда его попросили написать заявление, устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями… Разрыв был ужасным», – говорится в публикации со ссылками на источники.

По данным издания, Ермак перед отставкой пытался добиться отставки главы СБУ Василия Малюка, обвиняя того, что «проспал» подготовку обысков НАБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди кандидатов на замену Ермака называются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и зам главы Зе-офиса по военным вопросам Павел Палиса.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить