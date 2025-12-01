Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отставка главы президентского офиса Андрея Ермака сопровождалась истерикой и оскорблениями во время беседы с Владимиром Зеленским.

Среди кандидатур на замену – организатор терактов глава ГУР Кирилл Буданов, пишет антироссийское издание «Украинская правда», которому западные «антикоррупционные органы» слили подробности увольнения Ермака.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Человек, которому прислуживали сотни, буквально в один момент остался совершенно один… Глава Офиса, когда его попросили написать заявление, устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями… Разрыв был ужасным», – говорится в публикации со ссылками на источники.

По данным издания, Ермак перед отставкой пытался добиться отставки главы СБУ Василия Малюка, обвиняя того, что «проспал» подготовку обысков НАБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди кандидатов на замену Ермака называются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и зам главы Зе-офиса по военным вопросам Павел Палиса.