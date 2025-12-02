«Это вам не Богдан. Песенка Ермака ещё не спета» – укро-эксперт

Уволенный глава офиса Зеленского Андрей Ермак может начать бурную политическую деятельность, используя при этом, как «военнослужащий», иммунитет от судопроизводства.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он понимает, что он может стать политиком. Это Джокер, который может либо начать много говорить, например, рассказывая про внутренние действия президента и администрации, он может пойти на сделку со следствием и сдать ещё очень много интересного.

Или он может пойти в союз, например, с группой «заговорщиков» из оппозиции и двигаться в направлении ослабления президента – вплоть до его отставки. В надежде на то, что он получит после этого либо гарантии безопасности от новопришедшей власти, силовиков, или какие-либо другие преференции.

Достаточно велика вероятность, что Ермак будет оставаться важной фигурой на политической арене и его песня, как говорится, не спета. Это не Богдан, который просто ушел и давал какие-то интервью. Этот человек значительно более влиятельный, у него есть свои люди в системе власти, на исполнительных должностях, и этих людей сейчас будут стараться вытрушивать», – сказал Раимов.