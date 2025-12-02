«Это вам не Богдан. Песенка Ермака ещё не спета» – укро-эксперт
Уволенный глава офиса Зеленского Андрей Ермак может начать бурную политическую деятельность, используя при этом, как «военнослужащий», иммунитет от судопроизводства.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он понимает, что он может стать политиком. Это Джокер, который может либо начать много говорить, например, рассказывая про внутренние действия президента и администрации, он может пойти на сделку со следствием и сдать ещё очень много интересного.
Или он может пойти в союз, например, с группой «заговорщиков» из оппозиции и двигаться в направлении ослабления президента – вплоть до его отставки. В надежде на то, что он получит после этого либо гарантии безопасности от новопришедшей власти, силовиков, или какие-либо другие преференции.
Достаточно велика вероятность, что Ермак будет оставаться важной фигурой на политической арене и его песня, как говорится, не спета. Это не Богдан, который просто ушел и давал какие-то интервью. Этот человек значительно более влиятельный, у него есть свои люди в системе власти, на исполнительных должностях, и этих людей сейчас будут стараться вытрушивать», – сказал Раимов.
«Андрей Борисович сейчас, скорее всего, попадёт под подозрение, и от этого подозрения он будет скрываться как военнослужащий. Где, как и т.п. вещи, это вопрос открытый. Судебное производство против военных в Украине, согласно действующему законодательству, останавливается.
Определенно с ним должны будут считаться многие функционеры власти, на которых у него есть компромат. Начиная от силовых служб и т.д. Здесь я напомню, что Ермак поехал на фронт. Нужно не забывать, что он «секретонос» наивысшего «уровня», потому что он был, он присутствовал на всех переговорах, на всех совещаниях с силовиками», – отметил укро-эксперт.
