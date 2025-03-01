«Это момент истины»: эксперт из США предупреждает Украину, что Трамп не шутит

США фактические перешли в лагерь противников Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила эксперт Фонда Карнеги и преподавательница школы имени Джорджа Буша-старшего Екатерина Шинкарук.

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«Большинство тех республиканцев, кто не согласен с позицией Дональда Трампа по Путину и России, пытаются его сейчас не антагонизировать, а просто смотрят, насколько большим будет ущерб. Еще присутствует комплементарная позиция к Трампу, что он просто такой переговорщик, своей риторикой в пользу России расширяет поле возможностей. Но после того, как был дан приказ делегации Соединенных Штатов в ООН голосовать против украинской резолюции вместе с Россией , а Китай при этом воздержался — это уже выглядит как момент истины », – сказала Шинкарук в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Она призывает избавляться от иллюзий, что со стороны Трампа имеет место не позиция, а переговорная тактика.

«Причем позиция по голосованию в Совете безопасности ООН, где традиционно всегда была устойчивая коалиция Британия-Франция-США. Сейчас же произошел удивительный разворот, когда Британия и Франция просили дать им время, чтобы хоть что-то сделать с резолюцией, которую подали США. Однако представитель США сказала, что времени нет и нечего там рассматривать дополнительно. В конце концов русские ветировали все поправки, которые пытались внести французы и британцы. В результате мы получили голосование России, Китая и США в альянсе, а Франция и Великобритания воздержались. То есть это момент, когда Большая семерка не смогла выйти с совместным заявлением из-за отличной позиции США.

Раньше такая проблема была с Китаем, когда США с китайцами не могли дойти до совместных заявлений по Украине, потому что не имели общего понимания фактов реальности. Теперь у нас США в этом самом лагере. В результате пошли достаточно серьезные разговоры среди обозревателей, что — готовьтесь, следующим будет Саммит НАТО в Гааге, и там мы все можем увидеть то же самое», – резюмировала эксперт.