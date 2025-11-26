Украинская коррупция прогрессирует таким образом, что если в 90-х платили, чтобы совершили незаконное, то сейчас надо платить даже чтобы сделали по закону.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удивляться тому, что есть коррупция сейчас – и в верхних эшелонах власти, и в нижних эшелонах общества – это всё равно, что придя в публичный дом, удивляться тому, что тут сношаются за деньги. Господа, мы построили такое общество. Меняются некоторые вещи. Если в 90-х с тебя брали деньги для того, чтобы сделать для тебя то, что по закону делать нельзя, то последние лет 15 с тебя берут деньги для того, чтобы просто сделать по закону. Когда ты живёшь в обществе, которое пронизано этим сверху донизу, и вдруг все проснулись и сказали – ой, какой кошмар! А это один случай из многих тысяч случаев, которые происходят каждый день во власти, вне власти, в силовых структурах, где угодно. … Возмущаться – нужно, сажать – нужно, бороться – нужно. Но удивляться и крушить [государство]?», – выгораживал Зе-банду «письменник».