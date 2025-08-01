«Это абсолютно недопустимо!» – США и Китай поругались в ООН из-за торговли с Россией

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Представители Вашингтона и Пекина поругались на заседании Совбеза ООН из-за торговли с Россией.

Это произошло после того, как американец Джон Келли обвинил Пекин в поставках России товаров «двойного назначения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«КНДР, которая поставляет боеприпасы, ракеты, военное оборудование и около 12 тысяч военнослужащих в Россию. Иран направляет России политические ракеты и БПЛА среди прочих видов технологий. Китай хотя и не напрямую предоставляет оружие России. Тем не менее, Китай стал ключевым движителем российской агрессии, он является самым важным поставщиком для ВПК России. В частности, Китай предоставил России электронику, оптику, БПЛА и специальные технологии топлива. Если Китай действительно хочет прекратить войну, то он перестанет поставлять эти компоненты России», – сказал Келли.

Иранцев и корейцев на заседании не было, зато заместитель постпреда Китая Гэн Шуан ответил на обвинения.