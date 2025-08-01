«Это абсолютно недопустимо!» – США и Китай поругались в ООН из-за торговли с Россией
Представители Вашингтона и Пекина поругались на заседании Совбеза ООН из-за торговли с Россией.
Это произошло после того, как американец Джон Келли обвинил Пекин в поставках России товаров «двойного назначения», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«КНДР, которая поставляет боеприпасы, ракеты, военное оборудование и около 12 тысяч военнослужащих в Россию. Иран направляет России политические ракеты и БПЛА среди прочих видов технологий.
Китай хотя и не напрямую предоставляет оружие России. Тем не менее, Китай стал ключевым движителем российской агрессии, он является самым важным поставщиком для ВПК России. В частности, Китай предоставил России электронику, оптику, БПЛА и специальные технологии топлива. Если Китай действительно хочет прекратить войну, то он перестанет поставлять эти компоненты России», – сказал Келли.
Иранцев и корейцев на заседании не было, зато заместитель постпреда Китая Гэн Шуан ответил на обвинения.
«Ранее представитель США вновь выступал с обвинителями в высказанном отношении Китая. Это абсолютно недопустимо.
Во-первых, не Китай начал украинский кризис и не является его стороной. Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта, и строго контролирует, в том числе, экспорт компонентов беспилотников.
Во-вторых, стороны конфликта не подвержены санкциям Совбеза ООН, у Китая есть торговые связи с Россией и Украиной.
На самом деле, до настоящего момента США продолжали экономическую и торговую деятельность с Россией. Если США это делают, почему не позволяет это делать другими?
Кризис на Украине находится на критически важном этапе, и имеются перспективы для мирного урегулирования. Мы вновь призываем США прекратить свою бесполезную игру в обвинения. Лучше займитесь прекращением боевых действий», – сказал Гэн Шуан.
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