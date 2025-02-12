Экс-командующий карательной операцией заявил об угрозе Днепропетровщине

Российская армия больше не штурмует города, а берет их в охват, перерезая логистические и эвакуационные пути.

Об этом в эфире ТСН заявил бывший командующий карательной операцией в Донбассе, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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