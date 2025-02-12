Экс-командующий карательной операцией заявил об угрозе Днепропетровщине
Российская армия больше не штурмует города, а берет их в охват, перерезая логистические и эвакуационные пути.
Об этом в эфире ТСН заявил бывший командующий карательной операцией в Донбассе, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они пришли к выводу, что нет таких сил у них, чтобы продвигаться городами, тогда они пришли к тактике охвата городов. Мы это видели на Великой Новоселке, когда врагу удалось охватить этот город, это же сейчас касается Покровска. Покровск военному командованию удалось укрепить, подступы к городу, и сейчас основные угрожающие направления с юга и востока, где враг пытается выйти на трассу Новоэкономическое-Покровск. Таим способом они будут продолжать эту свою наступательную операцию. Это логистический и эвакуационный путь, это будет запрет осуществлять нашему командованию такие мероприятия. Кроме того, это угрожает тем, что открывается дорога на вхождение в Днепропетровскую область, что создает соответствующую угрозу…
Конечно, часть сил будет развернута на Краматорск, но исключать заход российских войск на территорию Днепропетровской области абсолютно нельзя. Мы должны понимать, что враг будет продвигаться там, где ему будут такие условия созданы. Там, где он найдет место, где может развить свое наступление, так и будет, потому Днепропетровщина также под угрозой», – заявил Наев.
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